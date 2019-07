Dimaro, si inizia - Chiriches, ora l'infortunio è... Alle spalle

L'ultima stagione è stata la più tormentata della lunga carriera di Vlad Chiriches. Più di un problema alle spalle non gli ha permesso di giocare, se non in sei occasioni, tre in campionato e tre in Europa League. Proprio nell'anno in cui, con Ancelotti e il successivo infortiunio di Albiol, forse avrebbe trovato più spazio. Sfortunato. Ma, ora, recuperato. Abile e arruolabile per Ancelotti, che pare intenzionato a confermarlo dietro ai due titolari Koulibaly e Manolas. Il problema alle spalle è... Alle spalle.



Da Dimaro deve ripartire la sua carriera. A 30 anni ha ancora qualche buon anno davanti a sé, lo sa e più volte è parso determinato a ritagliarsi uno spazio. Il problema è che comunque adesso nelle gerarchie parte dietro rispetto a Maksimovic, e non potrebbe essere altrimenti dopo tutti i guai dell'ultimo anno. Con la giusta pervicacia che ha dimostrato di avere non è escluso che ben presto migliorerà la sua posizione. Il Trentino è il primo test vero per il suo fisico.