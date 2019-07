Dimaro, si inizia - Maksimovic, per ritagliarsi un posto alle spalle dei mostri

Che il Napoli abbia una delle coppie di centrali più forti d'Europa è indubbio. Koulibaly e Manolas sono due mostri del ruolo ed è impossibile immaginare che qualcuno gli tolga il posto. Certo è che, col triplo fronte da giocare, un'alternativa servirà e anche da questo punto di vista Ancelotti è in buone mani. Dietro ai due colossi c'è Nikola Maksimovic, ad oggi sulla carta probabilmente il terzo difensore per valore assoluto, alla luce dei problemi fisici di Chiriches.



Ecco a cosa gli servirà il ritiro. Il centrale serbo, acquistato per 25 milioni dal Torino, deve convivere tuttora con questo fardello, ma mese dopo mese ha cominciato a convincere un numero sempre maggiore di tifosi a suon di buone prestazioni. Sopratutto da febbraio in avanti ha giocato quasi sempre titolare, complici gli infortuni di Albiol e Chiriches. E s'è fatto trovare pronto. Ancelotti fa affidamento anche su di lui e l'abbiamo visto nei gironi di Champions League, forse l'apice dell'esperienza di Maksimovic al Napoli. Altro giro, altro ritiro, anche per lui. Con l'obiettivo di ritagliarsi uno spazio dietro ai due mostri sacri della difesa azzurra.