Dimaro, si inizia - Tutino, prove generali in vista della prima volta in Serie A

Dopo dieci gol e cinque assist in Serie B, trascinando il Cosenza ad una salvezza tranquilla, Gennaro Tutino ha fatto ritorno alla base. Attaccante centrale, seconda punta, ala destra o sinistra e chi più ne ha più ne metta, il classe '96 proprio per la sua polivalenza sarà osservato da Ancelotti nel corso del ritiro. Difficile che resti, c'è (e ci sarà) sovraffollamento là davanti, ma che meriti la Serie A è sotto gli occhi di tutti, pertanto per la prima volta disputerà il massimo campionato. Il giusto premio.

Il suo cambiamento è stato radicale, da ragazzo scapestrato a professionista esemplare. Talmente esemplare che, malgrado l'appuntamento fosse fissarto per oggi a mezzogiorno, l'ex Carrarese già ieri sera è stato avvistato in Trentino, pronto a cominciare il suo ritiro. Non vede l'ora di allenarsi agli ordini di Ancelotti, com'è normale che sia. Consapevole del fatto che potrebbe essere momentaneo. Ma, con una buona stagione tra i grandissimi, è ipotizzabile che il futuro sia più azzurro che mai.