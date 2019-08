Dinamo Brest, un regalo per Maradona: l’Harley Davidson azzurra in stile Napoli

Un regalo particola per Diego Armando Maradona dal presidente della Dinamo Brest. A raccontare l'episodio è la redazione del sito GianlucaDiMarzio.com: "Biancoazzurro come il Napoli, l’Argentina e la Dinamo Brest. A ben vedere, l’Harley Davidson di Maradona non avrebbe potuto avere altri colori. Sarà anche per le sue qualità cromatiche, dunque, che il regalo del Presidente della società bielorussa sembra essere stato particolarmente gradito al Pibe de Oro.

Un augurio singolare di pronta guarigione, dopo i guai dell’ultimo periodo, spedito all’ex fuoriclasse da uno dei suoi primi ammiratori. Maradona è presidente onorario proprio della Dinamo-Brest e venne contattato nel gennaio 2018 per svolgere un doppio incarico, affiancando al ruolo in poltrona quello in panchina. Sono state le sirene messicane, tuttavia, a distoglierlo da quest’ultima attività. Di lì a poco, infatti, sarebbe diventato allenatore dei Dorados de Sinaloa".