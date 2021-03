Diritti tv ancora una volta non assegnati: venerdì nuova assemblea di Lega

La telenovela riguardante l'assegnazione dei diritti audiovisivi della Serie A per il prossimo triennio continua: nemmeno oggi, nell'assemblea che sembrava poter portare ad una soluzione della questione in favore di Dazn, le venti società di massima divisione hanno trovato la maggioranza per dirimere la questione. Stando a quanto raccolto i diritti tv non sono stati ancora assegnati ed a breve è attesa anche la nota ufficiale di Via Rosellini al riguardo: appuntamento rimandato a venerdì, quando è prevista una nuova assemblea di Lega.