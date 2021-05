Diritti tv, Sky non rilancia: nella nuova offerta per il pacchetto 2 cambia solo la distribuzione

Sky ha presentato la sua nuova offerta per il pacchetto 2 dei diritti tv della Serie A 2021-2024. In attesa di un giudizio sul ricorso contro l’assegnazione dei pacchetti 1 e 3 a Dazn e contro il bando realizzato dalla Serie A - riporta Calcio e Finanza, la pay-tv ha deciso di non cambiare le cifre già messe sul tavolo la prima volta (87,5 milioni di euro in media a stagione), ma di modificare invece la distribuzione dell’ammontare totale dell’offerta per i tre anni. La prima volta Sky aveva presentato la proposta con questo schema: 75 milioni il primo anno, 87,5 milioni il secondo e 100 milioni il terzo anno. Ora - si legge - l’emittente ha optato per una distribuzione diversa, alzando la quota del primo anno a 85 milioni, lasciando invariata la seconda e con la terza quota a 90 milioni.