Diritti Tv, prorogato termine per presentazione offerte: la nuova scadenza

La Lega Serie A informa di aver prorogato di alcune ore i termini per la presentazione da parte dei vari broadcaster delle offerte per i diritti tv del prossimo quinquennio. La scadenza originale era fissata per le ore 18.00 del 14 giugno, ma con un comunicato la Lega ha fatto sapere di accettare proposte fino alle ore 10.00 del 15 giugno.

In seguito, a partire dalle ore 10.15 del 15 giugno, presso la sede di Via Rosellini a Milano, avrà inizio la fase di apertura delle buste contenenti le varie offerte.