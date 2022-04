Disastro Napoli, il 77% degli utenti di TN salva Mertens: è lui il migliore contro l’Empoli

Gli utenti di Tuttonapoli.net, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno salvato Dries Mertens

Il Napoli si è sciolto come neve al sole dopo la vittoria contro l’Atalanta. Da quella gara in poi, sconfitta con la Fiorentina, solo un pari con la Roma e ieri la clamorosa rimonta subita a Empoli. Gli utenti di Tuttonapoli.net, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, hanno salvato Dries Mertens scegliendolo come migliore in campo con oltre il 76% dei voti. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare)