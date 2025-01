Disastro United, il tecnico Amorim: "Siamo il peggior Manchester della storia"

vedi letture

Il Manchester United cola a picco: oggi è arrivata un altra sconfitta ed attualmente i Red Devils si trovano al 13esimo posto in Premier League. Il tecnico Ruben Amorim ha parlato della situazione nella conferenza stampa post-partita: "Siamo probabilmente il peggior Manchester United della storia. Lo dico perché dobbiamo riconoscerlo e cambiare.

Abbiamo tutti i record negativi, come perdere partite in casa, perdere partite in Premier League, quindi stiamo davvero facendo male. E dobbiamo le vincere partite, tutto qui. Immaginate cosa significa questo per un tifoso del Manchester United. Immaginate cosa significa questo per me. Abbiamo quindi un nuovo allenatore che sta perdendo più dell'ultimo allenatore. Ne sono pienamente consapevole. Sulle tattiche? Non cambierò, qualunque cosa accada, e so che possiamo avere successo. Ma dobbiamo sopravvivere a questo momento, perché non sono ingenuo e so che dobbiamo resistere adesso".