Disservizi Dazn, lo streaming si blocca sul gol di Koulibaly: abbonati infuriati

Ancora disservizi della piattaforma DAZN, dopo i disagi delle prime giornate di campionato. Anche ieri molti abbonati hanno riscontrato dei problemi con la trasmissione in streaming di Napoli-Juventus. della partita su Dazn. Addirittura in parecchi hanno lamentato di un blackout proprio nel momento della rete decisiva di Koulibaly. Come evidenzia l'edizione odierna de La Repubblica, la piattaforma streaming si è bloccata in diversi posti d'Italia: "I singhiozzi di Dazn che in molte zone d’Italia s’è di nuovo impallata in occasione del 2-1 (un disservizio che ha fatto infuriare gli utenti e che è stato confermato dalla stessa piattaforma tv".