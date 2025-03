Distanza percorsa, Napoli in calo a Venezia: 6km in meno rispetto alla media

Le 12.30 continua ad essere un orario che non porta bene al Napoli, una sola vittoria in questo campionato e di misura su calcio di rigore contro l'Empoli al Castellani.

2 chilomentri in più corsi dal Napoli rispetto al Venezia nel lunch match di oggi al Penzo, ma il dato sulla distanza percorsa è in calo rispetto alle ultime prestazioni. Infatti gli azzurri hanno percorso in totale più di 114 km, 6km in meno rispetto alla media delle ultime 7 gare.

Come al solito chi ha macinato più chilometri è Scott McTominay, oltre 11,5km, però anche in questo caso il dato è inferiore a quanto fatto dallo scozzese abitualmente (di solito percorre in campo 13km). Di seguito i dati raccolti dalla Lega Serie A.