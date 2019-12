Diversi ballottaggi per il Sassuolo: rischiano 3 big

Diversi dubbi per Rino Gattuso in vista della trasferta sul campo del Sassuolo. Il tecnico del Napoli dovrà fare a meno dello squalificato Koulibaly e dell’infortunato Maksimovic, mentre dovrebbe recuperare (almeno per la panchina) Dries Mertens. Nel 4-3-3 partenopeo spazio a Meret tra i pali, con Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Mario Rui in difesa. A centrocampo in regia dovrebbe esserci Fabiàn, con Allan e Zielinski (in ballottaggio con Elmas) ai suoi lati. Attacco guidato da Milik, con due ballottaggi sulle corsie: Insigne-Younes a sinistra (in vantaggio il capitano) e Callejon-Lozano a destra (favorito lo spagnolo).

Questa la probabile formazione. Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabiàn, Zielinski; Callejon, Insigne, Milik.