Occhio a Bonny: l’attaccante dell’Inter segnò a Napoli il suo primo gol in Serie A

Occhio a Bonny: l’attaccante dell’Inter segnò a Napoli il suo primo gol in Serie ATuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:20Notizie
di Francesco Carbone

Lo stadio Diego Armando Maradona, che sabato ospiterà Napoli-Inter, evoca ricordi speciali per Ange-Yoan Bonny. L’attaccante nerazzurro, infatti, il 31 agosto 2024 segnò proprio lì il suo primo gol in Serie A, quando vestiva la maglia del Parma.

In quella partita il giovane francese trasformò con freddezza un rigore che illuse i gialloblù, poi sconfitti dalla formazione di Antonio Conte. Bonny tornerà nello stesso stadio ma con un’altra maglia e ambizioni decisamente diverse.