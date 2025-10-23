Il Napoli torna nel fortino Maradona: Conte imbattuto da 15 partite in casa

Dopo due sconfitte in trasferta tra campionato e Champions League, il Napoli sabato sera tornerà allo stadio Diego Armando Maradona per affrontare l’Inter.

L’impianto di Fuorigrotta è diventato un vero e proprio fortino: nelle ultime quindici partite tra la scorsa e l’attuale stagione, gli azzurri hanno collezionato 12 vittorie (cinque consecutive) e 3 pareggi. L’ultimo ko interno risale all’8 dicembre 2024 contro la Lazio. Da allora la squadra di Conte è rimasta imbattuta in casa e sempre a segno, con 28 gol realizzati complessivamente.