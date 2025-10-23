Castel Volturno, il report del club: lavoro tattico in vista dell’Inter

vedi letture

Meno due a Napoli-Inter, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A. La squadra di Antonio Conte si è allenata questo pomeriggio al Training Center in vista della partita di sabato in programma alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro l'Inter, sabato al Maradona alle ore 18:00. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un lavoro tattico”, scrive il club azzurro sul proprio sito web ufficiale.