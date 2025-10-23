Restyling Maradona, Il Mattino: tempi molto stretti, ma il Comune per 5 anni sarà sul pezzo

A Radio Napoli Centrale, nel corso di "Un calcio alla radio, è intervenuto il giornalista de "II Mattino" Luigi Roano: "I tempi per il restyling del "Maradona" sono molto stretti. Il restyling e il nuovo stadio al Caramanico sono due binari paralleli. Il nuovo "Maradona" non esclude la costruzione del nuovo stadio, quindi il Comune apre anche a un nuovo impianto. Rifare lo stadio di Fuorigrotta costerebbe enormemente meno della costruzione di un nuovo impianto.

Possiamo dire che il Comune per i prossimi cinque anni sară "sul pezzo" con il Maradona, e ovviamente il Napoli sa che continuerà a giocare a Fuorigrotta in questo periodo. Nella conferenza stampa che ci sară tra pochi giorni sarà tutto chiaro. Il nuovo Maradona nascerá per Napoli e non per il Napoli, con l'obiettivo di dare lo stadio per gli Europei del 2032".