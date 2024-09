Foto Divieto trasferta ai napoletani, lo striscione esposto dai tifosi azzurri: "Vergogna!"

Il divieto di trasferta ai napoletani per Juventus-Napoli è stato scandaloso, tanto per il fatto quanto per le modalità, essendo stato comunicato a un giorno e mezzo dalla partita, con diversi supporters partenopei che erano già partiti alla volta di Torino.

Un provvedimento che ha scatenato la rabbia di tutti, sostenitori azzurri e non. Ieri allo Stadium i mille che sono potuti entrare poiché non residenti in provincia di Napoli hanno esposto uno striscione eloquente: "Vergogna". Di seguito lo scatto.