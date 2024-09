Divieto trasferta, l'ira di un lettore di Tuttonapoli: "Ho speso 550€ già 20 giorni fa..."

La notizia circolava e ieri è arrivata l'ufficialità: il prefetto di Torino ha vietato la trasferta ai tifosi azzurri residenti a Napoli e provincia. E così migliaia di tifosi regolarmente in possesso del tagliando, acquistato settimane fa se non addiritura da agosto, non potranno accedere al match in programma alle ore 18:00. Abbiamo raccolto, tra i tanti, la contestazione di un nostro lettore, già arrivato ieri mattina a Torino e che non potrà assistere alla partita:

"Sono partito oggi da Napoli, ho speso circa 550€ per 2 notti in b&b e l'aereo. Il mio amico residente a Torino entrerà ed io no. Non mi sembra giusto ed è già la seconda volta che mi accade. Sono in possesso del biglietto da circa 3 settimane e a meno di 24h dal match scopro che non potrò entrare. Sono abbonato da anni, incensurato, pago regolarmente le tasse, sono una persona per bene con una sola colpa: avere la residenza a Napoli", la testimonianza che abbiamo raccolto tra le tante che ci sono arrivate.