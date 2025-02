Divieto trasferta residenti in Campania, avv. Grimaldi annuncia: “Pronti ricorsi e azioni legali”

L’avv. Erich Grimaldi, cassazionista da sempre a tutela dei diritti e delle libertà, nonché dei tifosi, e’ intervenuto sulla vicenda delle trasferte vietate ai tifosi del Napoli: “Ancora una volta, con modalità arbitrarie, discriminatorie e del tutto prive di trasparenza, le autorità hanno imposto il divieto di trasferta per i residenti in Campania in occasione di Lazio-Napoli. Un provvedimento ingiustificato, adottato a ridosso della partita, rendendo di fatto impossibile qualsiasi ricorso tempestivo al TAR e violando apertamente i diritti dei cittadini.

Siamo di fronte a una repressione sistematica che non ha eguali nel panorama calcistico italiano. È inaccettabile che il principio di responsabilità individuale venga completamente ignorato, colpendo indistintamente un’intera tifoseria sulla base di una generica e non meglio specificata esigenza di ordine pubblico. Un abuso del potere amministrativo, un’evidente violazione del principio di proporzionalità e una grave limitazione del diritto di circolazione garantito dalla Costituzione.

Non è più tollerabile che provvedimenti di questo tipo vengano nascosti sui siti istituzionali, impedendo ai diretti interessati di prenderne visione per tempo ed esercitare i propri diritti. Questo modus operandi non è solo scorretto, ma giuridicamente inaccettabile.

La situazione ha ormai superato ogni limite: il Napoli, anche in un momento delicato della stagione, è privato da mesi del sostegno della sua tifoseria nelle trasferte, subendo una penalizzazione inammissibile per un club di questa portata. E non basta: c’è già il fondato timore che anche per Como-Napoli venga adottato il medesimo provvedimento. Un’escalation di abusi che non può più passare sotto silenzio.

Per questo siamo pronti a portare la questione nelle sedi opportune. Se le autorità continueranno a operare in modo illegittimo e discriminatorio, si procederà con ricorsi e azioni legali per tutelare i diritti di chi, senza alcuna colpa, viene privato della possibilità di seguire la propria squadra. Questa non è tutela sicurezza, è repressione ingiustificata contro un’intera regione. E i tifosi del Napoli meritano rispetto e giustizia”.