Doccia gelata al Maradona! Lecce subito in vantaggio da corner

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Oggi alle 18:03Notizie
di Antonio Noto

A sorpresa il Lecce passa subito in vantaggio al 3' con Siebert. Dal cross dal secondo calcio d'angolo consecutivo per i salentini, battuto da Gallo, trova indisturbato il centrale, abile a superare Meret e a sbloccare immediatamente l'incontro.

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