Domani altro allenamento, poi due giorni di pausa: il programma azzurro nel weekend di sosta

Il Napoli s'è allenato stamattina e farà la stessa cosa domani. Poi, però, per il weekend Carlo Ancelotti ha deciso di concedere due giorni di pausa agli uomini rimasti con lui a Castel Volturno. Sfruttando la sosta per le nazionali, gli azzurri che non hanno impegni con altre maglie saranno liberi sabato e domenica, per poi tornare lunedì ad allenarsi al centro tecnico.