Domani sarà tempo di conferenza per il Napoli: scelto il calciatore che affiancherà Gattuso

Torna la Champions League, tornano le conferenze stampa pre-partita. Domani saremo già alla vigilia di Barcellona-Napoli, per cui sarà tempo per Rino Gattuso e un azzurro di incontrare i media al Camp Nou. E' stata programmata per le 18:30 la conferenza dell'allenatore partenopea e ad accompagnarlo, come riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, ci sarà David Ospina. Ovviamente potrete seguire la conferenza stampa con la diretta testuale di Tuttonapoli.net.