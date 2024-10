Domani si assegna il Pallone d'Oro, il primo senza Messi e Ronaldo: c'è un favorito

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Vinicius Junior tra gli uomini e Aitana Bonmati per le donne. Sono loro i campioni del calcio che, domani sera al Théâtre du Châtelet dovrebbero ricevere il Pallone d'Oro per il 2024, trofeo di 'France Football' che premia colui, e da sei anni colei, che risulta essere il miglior calciatore, e calciatrice, del mondo nel periodo che va dall'1 agosto 2023 al 31 luglio 2024. Per la prima volta i due vincitori parteciperanno alla cerimonia di consegna senza sapere in anticipo di aver vinto, intanto si sprecano i 'pronostici', e anche le scommesse, su chi saranno i vincitori. Tra gli uomini, dove per la prima volta dal 2003 a oggi fra i 'nominati' per il premio non ci sono né Leo Messi né Cristiano Ronaldo, in pole position c'è Vini Jr. che, se davvero conquisterà il Pallone d'Oro, sarà il primo brasiliano a riuscirci negli ultimi 17 anni. Prima di lui toccò al milanista Kakà nel 2007, poi cominciò la saga di CR7 e Messi che venne interrotta solo da Luka Modric nel 2018. Per quanto riguarda le donne, anche qui c'è una super favorita, ed è la spagnola Aitana Bonmati che così si vedrebbe assegnare il premio per il secondo anno consecutivo. Vinicius Junior viene ritenuto il grande favorito essendo stato uno dei principali artefici del 'double' del Real Madrid nella scorsa stagione. In Champions League ha segnato due gol importanti contro il Bayern Monaco e un altro in finale contro il Borussia Dortmund, ed è stato nominato miglior giocatore della massima competizione europea. Con la nazionale brasiliana on gli è andata altrettanto bene, visto che il Brasile è stato eliminato ai quarti di finale della Coppa America, ma questo parziale fallimento, secondo le previsioni, non dovrebbe impedirgli di vincere il Pallone d'Oro. Così succederebbe a Leo Messi, che l'anno scorso ha vinto il suo ottavo trofeo di 'France Football', mentre Cristiano Ronaldo si è fermato a quota cinque.

Ma ora, uno a Miami e l'altro in Arabia Saudita, sono fuori dai palcoscenici che più contano e per questo hanno dovuto fare largo a gente più giovane. Così dovrebbe toccare a Vini Jr., che ha segnato una tripletta questa settimana in Champions League ma è stato deludente nel 'Clasico' di ieri in cui il Barcellona ha travolto il Real battendolo per 4-0. Il Pallone d'Oro a questo giocatore sarebbe anche un segnale foete contro il razzismo negli stadi, viste le vicende di cui è stato, suo malgrado, protagonista. Nella lista dei suoi principali 'avversari' per domani sera non ci sono due nomi sempre indicati come Palloni d'oro del futuro, Kylian Mbappé ed Errling Haaland, mai davvero decisivi nelle sfide che contavano del periodo preso in esame, mentre proverà a beffare Vinicius lo spagnolo Rodri, 'mente' del centrocampo del Manchester City e della 'Roja' che ha condotto alla vittoria negli ultimi Europei. Sul podio dovrebbe andare anche Jude Bellingham, diventato uno dei punti fermi del Real e vicecampione d'Europa con l'Inghilterra. Pochissimi dubbi sul vincitore del Premio Kopa di migliore giovane, che sarà il 17enne gioiello del Barça Lamine Yamal. Alla sua sesta edizione, il Pallone d'Oro femminile andrà probabilmente, come l'anno scorso, alla spagnola Aitana Bonmati, la principale favorita. Il podio potrebbe essere interamente colorato con i colori del Barcellona, perché le altre due favorite per il premio sono due compagne di squadra di Bonmati, ovvero Alexia Putellas, vincitrice nel 2021 e nel 2022, e Salma Paralluelo. In ogni caso, a meno di clamorose sorprese, sarà la quarta volta consecutiva che il Barcellona si aggiudicherà il premio, a dimostrazione della supremazia del club catalano nel calcio femminile mondiale. (ANSA).