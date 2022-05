Domani torna a Napoli 'Race for the cure': presenti anche ADL e Politano all'evento

Domenica 22 maggio alle 9.30 tutti i partecipanti si troveranno ai nastri di partenza per la tradizionale corsa di 5 km o passeggiata di 2 km sul lungomare

Torna in Piazza del Plebiscito a Napoli dal 20 al 22 maggio il tradizionale appuntamento con la RACE FOR THE CURE, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno organizzata da Komen Italia.

Domani mattina alle ore 10 in Piazza Plebiscito inaugurazione col taglio del nastro. Saranno presenti Riccardo Imperiali di Francavilla - Presidente del Comitato Campania Komen Italia, insieme a Riccardo Masetti - Presidente di Komen Italia, Aurelio De Laurentiis - Presidente Onorario della Race for the Cure e Matteo Politano, calciatore della SSC Napoli.

Domani sarà allestito il Villaggio della Salute della Race for the Cure con la Carovana della Prevenzione e aree mediche per offrire gratuitamente esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili e dove si potrà partecipare a tante iniziative di sport, fitness, alimentazione e benessere psicofisico.

Domenica 22 maggio alle 9.30 tutti i partecipanti si troveranno ai nastri di partenza per la tradizionale corsa di 5 km o passeggiata di 2 km sul lungomare di Napoli, al termine delle quali si svolgerà la cerimonia di premiazione.