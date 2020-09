Domani ultimo test a Lisbona contro lo Sporting: orario e dove seguire l'amichevole

Domani gli azzurri torneranno di nuovo in campo, per l'ultimo test amichevole prima dell'inizio del campionato. Il Napoli volerà in Portogallo, a Lisbona, per sfidare lo Sporting. La partita inizierà alle 19:30 portoghesi, ossia le 20.30 in Italia: anche in questo caso il match andrà in onda in diretta su Sky, ma al costo di 9,99 euro, oltre che in diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita.