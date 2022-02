Domenech si rimette in gioco: sarà direttore tecnico dell'Algeria di Ounas

Nuova avventura in vista per Raymond Domenech? Secondo La Gazette du Fennec, l'ex CT della nazionale francese sarebbe in trattativa con la Federcalcio algerina per rilevare la posizione di Direttore Tecnico, in sostituzione del connazionale Ameur Chafik. Una scelta che, sottolinea il portale online, era nell'aria in quanto il presidente Charaf-Eddine Amara ha già definito tutto l'organigramma, cambiando diverse figure proprio in previsione di questo avvicendamento. Domenech avrà probabilmente un ruolo di supervisore.