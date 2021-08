Domenica di riposo, domani la ripresa a Castel Volturno: presenti anche Fabian e Ospina

Domenica di riposo per il Napoli, Spalletti ha concesso un giorno di riposo ai suoi dopo l'ottima amichevole vinta ieri 3-0 contro il Bayern Monaco. Domani la squadra di ritroverà al Konami Training Center per la ripresa degli allenamenti in vista della prossima amichevole contro il Wisla Cracovia. A Castel Volturno si rivedranno per la prima volta in questa nuova stagione anche Fabian Ruiz e David Ospina, rientrati dalle vacanze dopo gli Europei e la Copa America.