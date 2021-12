Domenica libera per il Napoli: fissata la ripresa in vista del Leicester

Domenica libera per il Napoli dopo la sconfitta rimediata ieri in casa per mano dell'Atalanta. A comunicarlo è il club tramite il proprio sito ufficiale: "Dopo la gara contro l'Atalanta, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Leicester in programma giovedì alle ore 18.45 allo Stadio Maradona per l'ultima giornata di Europa League".