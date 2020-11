Dominio ma senza reti: il Napoli non perdeva con 22 tiri da febbraio, il dato

C'è una statistica Opta che rende l'idea degli sprechi di ieri: il Napoli non perdeva un match di Serie A pur effettuando 22 tiri da febbraio contro il Lecce (25 conclusioni in quel caso). Il Napoli col Sassuolo ha creato tanto ma sprecato altrettando e alla fine si è arreso a una sconfitta che potrebbe pesare in chiave classifica e sul morale della squadra.