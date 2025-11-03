Donadoni torna ad allenare dopo 5 anni: accordo a un passo con un club italiano

Roberto Donadoni potrebbe tornare ad allenare dopo essere stato lontano dalle panchine per ben cinque anni. Stando a quanto rivelato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, l'ex tecnico di Napoli e Bologna è un passo dal chiudere l'accordo con lo Spezia, che si ritrova attualmente all'ultimo posto in Serie B e per questo esonererà a breve D'Angelo.

