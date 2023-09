Donnarumma sotto processo, può perdere il posto? Sperano Meret e altri due

Gianluigi Donnarumma merita ancora di essere il portiere titolare della Nazionale? E' la domanda che impazza sui social

Gianluigi Donnarumma merita ancora di essere il portiere titolare della Nazionale? E' la domanda che impazza sui social dopo il triplice fischio di Nord Macedonia-Italia 1-1. L'estremo difensore del PSG all'81esimo del match di Skopje ha subito gol direttamente da calcio piazzato, una punizione ben calciata ma sul suo palo. Per molti, Donnarumma dovrebbe lasciare il posto a chi è alle sue spalle (Meret, Provedel e Vicario) in virtù di prestazioni in Nazionale non convincenti. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.