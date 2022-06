Dopo i primi tagli, altri 3 lasciano il ritiro dell'Italia: si tratta di Lazzari, Sirigu e Zaccagni

Il programma azzurro per domani prevede un allenamento alle 17.30 in preparazione della sfida di sabato in Nations League contro la Germania.

TuttoNapoli.net © foto di Insidefoto/Image Sport Altri tre giocatori azzurri, oltre ai sei che hanno lasciato oggi il ritiro della nazionale (Bernardeschi, Chiellini, Emerson, Insigne, Jorginho e Verratti), lasceranno tra stasera e domattina il ritiro della Nazionale a Coverciano: si tratta di Lazzari, Sirigu e Zaccagni. Il programma azzurro per domani prevede un allenamento alle 17.30 in preparazione della sfida di sabato in Nations League contro la Germania. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com