Dopo il caso razzismo, nuove polemiche per il guardalinee Sovre per l'autografo da Haaland

Il guardalinee romeno Octavian Sovre è finito nuovamente al centro delle polemiche dopo il suo comportamento, ritenuto inappropriato anche dalla UEFA, nella sfida fra il PSG e il Basaksehir salita agli onori delle cronache per il caso Webo. Questa volta il razzismo non c’entra. Sovre è stato però colto nel tunnel degli spogliatoi a chiedere l’autografo al centravanti del Dortmun Erling Haaland, un gesto che a molti non è piaciuto anche se il tecnico del Manchester City Guardiola ci ha scherzato su.