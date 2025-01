Dopo il flop in Bundes, Elmas può andare in Premier: c'è l'offerta per l'ex Napoli

Non è una situazione semplice quella di Eljif Elmas al Lipsia. Dopo l'esclusione da parte del tecnico Marco Rose dai convocati per il match contro il Werder Brema per scelta tecnica, pare evidente a tutti che il centrocampista debba trovarsi una nuova sistemazione a gennaio. Secondo quanto raccolto da TMW, il Newcastle ha formulato un'offerta al club tedesco per portarlo in Premier League. Sky Sport Deutschland nei giorni scorsi aveva spiegato che pure la Lazio si era interessata all'ex Napoli.

L'avventura di Elmas in Bundes, finora, non è stata delle più fortunate: pagato circa 25 milioni dal Lipsia lo scorso gennaio, ha raccolto nella passata stagione soltanto 255' in campionato. Non va meglio in questa, dove il classe '99 ha collezionato 6 presenze tra Bundesliga, Champions e Coppa, per un totale di soli 89 minuti.

In carriera il macedone ha vestito le maglie del Rabotnicki Skopje, del Fenerbahce, del Napoli e appunto del Lipsia. Il classe '99 vanta 65 presenze e 13 gol in Nazionale, oltre a 9 gettoni e una rete in Under 21, 2 gare in Under 20, 9 match e 2 gol in Under 19, 3 sfide in Under 18, 2 incontri in Under 17 e uno in Under 16.