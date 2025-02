Ufficiale Dopo la rinomina in FIGC, Gravina si ricandida anche per l'Esecutivo Uefa

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Il presidente della federcalcio italiana, Gabriele Gravina, è ufficialmente candidato per una riconferma nell'Esecutivo Uefa. Il n.1 Figc è infatti nella lista dei candidati al rinnovo dell'organo di governo della confederazione europea, validata dal controllo di idoneità della commissione elettorale, resa nota oggi dall'Uefa. Il voto per l'Esecutivo del prossimo quadriennio è in programma il 3 aprile a Belgrado, nel corso del congresso ordinario.

Gravina, entrato nel comitato nell'aprile 2021, è divenuto vicepresidente Uefa due anni fa e ora compare nella lista degli 11 candidati a 7 posti per un mandato di quattro anni: come lui solo un altro corre per la conferma, il tedesco Hans-Joachim Wtzke, tutti gli altri sono al primo tentativo elettorale. In corsa per l'unico posto da membro femminile c'e' solo la norvegese Lise Klaveness. C'e' poi anche Andriy Shevchenko tra i cinque candidati a due posti che avranno un mandato di soli due anni. (ANSA).