Doppia assenza: Spalletti deve rifare il centrocampo per la Juventus

Ieri primo giorno al centro tecnico di Castel Volturno per André Zambo Anguissa. Rientrato dagli impegni con il Camerun, il centrocampista prelevato dal Fulham ha vissuto il suo primo vero giorno in maglia azzurra, visto che dopo l'ufficialità del trasferimento - arrivata a fine mercato - e poi partito per rispondere alla convocazione in nazionale. Ed il classe '95 rischia con pochi allenamenti in gruppo di scendere subito in campo contro la Juventus vista l'emergenza che s'è creata a centrocampo con i soli Fabian ed Elmas a disposizione per il terzetto di centrocampo nel 4-3-3.

Spalletti infatti deve fare i conti con una doppia assenza. Se da un lato ha recuperato Osimhen e può contare sull'abbondanza in attacco, a centrocampo dovrà rinunciare a Stanislav Lobotka e probabilmente anche a Piotr Zielinski. Il centrocampista slovacco, rientrato ieri con un problema muscolare, è stato visitato ed ha rimediato una elongazione del bicipite femorale destro: è ufficialmente out quantomeno per Juventus e Leicester. Il polacco invece ha saltato anche il terzo impegno della Polonia contro l'Inghilterra, allenandosi a parte anche in questi giorni, ed è a forte rischio per la sfida alla Juventus anche perché difficilmente verrà rischiato nella prima gara di un tour de force con tanti impegni. Al rientro verrà valutato per capire se potrà rappresentare almeno un cambio a centrocampo - l'unico in questo caso - in un reparto ai minimi termini.