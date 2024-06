Doppio annuncio in casa Bari: Longo il nuovo allenatore, Magalini il ds

Giornata di annunci per il Bari dei De Laurentiis. La società ha comunicato che Moreno Longo sarà il nuovo allenatore, il ds sarà Giuseppe Magalini

Giornata di annunci per il Bari dei De Laurentiis. La società dei galletti ha comunicato che Moreno Longo sarà il nuovo allenatore: per lui un contratto fino al 2026 con prolungamento in caso di promozione in Serie A. Insieme al tecnico piemontese arrivano in biancorosso Dario Migliaccio (all. in seconda), Paolo Nava (prep. atletico) e Luca Ceccarelli (coll. tecnico). Il ruolo di direttore sportivo è stato invece affidato a Giuseppe Magalini.

Questo il comunicato dei pugliesi: "SSC Bari dà il benvenuto a Moreno Longo nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra biancorossa; per il tecnico piemontese accordo fino al giugno 2026 con prolungamento automatico per una ulteriore stagione sportiva in caso di promozione. Insieme al tecnico piemontese arrivano in biancorosso Dario Migliaccio (all. in seconda), Paolo Nava (prep. atletico) e Luca Ceccarelli (coll. tecnico)".