Doppio cambio per il Napoli: entrano Gutierrez e Mazzocchi

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Oggi alle 19:30Notizie
di Antonio Noto

Doppio cambio per il Napoli al 72'. Esce l'autore del secondo gol Politano, in preda ai crampi, al suo posto entra Gutierrez. Esce anche l'altro esterno Spinazzola, entra Mazzocchi. 

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