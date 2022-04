Doppio recupero per Gasperini, dubbio in attacco: le ultime di formazione per l'Atalanta

Lo scrive la redazione di Sportmediaset parlando delle possibili scelte di formazione di Gasperini in vista della partita di domenica

"Recuperati Miranchuk e Boga, ma ancora fuori Toloi e Zapata. Ballottaggio in attacco tra Muriel e Boga, sulla trequarti invece Pessina e Pasalic insidiano Koopmeiners e Malinovskyi. A destra Hateboer in vantaggio su Maehle". Lo scrive la redazione di Sportmediaset parlando delle possibili scelte di formazione di Gasperini in vista della partita di domenica contro il Napoli.