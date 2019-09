Doppio traguardo per Insigne: aggancia Maggio come 7° per presenze e diventa il 10° per gol in azzurro

Partita e gol importanti per Lorenzo Insigne. L'attaccante di Frattamaggiore ha raggiunto con 308 presenze Christian Maggio al settimo come presenze all-time con il Napoli, ed al nono posto Carlo Buscaglia come presenze in Serie A con gli azzurri (237). Grazie al gol dal dischetto, con 80 gol è diventato il decimo miglior marcatore in solitaria all-time del Napoli in tutte le competizioni