"Dove sono i caroselli?": la conferma che il 2018 ha lasciato un'impronta

Verrebbe da chiedersi, fossimo del Veneto o della Lombardia, che fine abbiano fatto i caroselli per il +8 sul Milan

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Verrebbe da chiedersi, fossimo del Veneto o della Lombardia, che fine abbiano fatto i caroselli per il +8 sul Milan. In altri tempi, ed è verità, la tifoseria del Napoli avrebbe festeggiato quasi come uno scudetto un primissimo traguardo aritmetico frutto di un avvio di stagione clamoroso. Ma questa è un'altra storia e questo è un altro Napoli. Non basta questa fotografia della classifica per sentirsi certi del trionfo finale, è ancora presto per festeggiare.

I tifosi lo sanno bene anche perché già in passato hanno assaporato l'emozione dello scudetto che poi svanì. Come nel 2018. Oggi anche la tifoseria è più matura - in realtà anche prima non c'era nulla di male a gioire - e sa bene che sarà dura e il percorso ancora lungo. Nessun carosello, per ora. Anche la città vive con moderato entusiasmo questo primato meritato.