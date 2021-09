Due acquisti a costo zero: l'alternativa a sinistra è Juan Jesus

Il Napoli ha chiuso appena due operazioni in entrata (se si esclude il terzo portiere Marfella, di ritorno dal Bari). Oltre ad Anguissa, l'altro volto nuovo è Juan Jesus: l'ex Roma ed Inter, svincolato, ha colmato la partenza di Maksimovic, ma rispetto al serbo può adattarsi - con caratteristiche difensive - anche sull'out sinistro. Considerando che il club non è intervenuto per un terzino sinistro, affidandosi al solo Mario Rui, al recupero difficile di Ghoulam o all'adattamento di Di Lorenzo in emergenza, Juan Jesus può rappresentare un'altra alternativa.