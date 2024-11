Due giocatori potevano giocare Napoli-Atalanta a maglie invertite

Da una parte Buongiorno, dall'altra Brescianini, che sta recuperando e domenica può andare in panchina. Entrambi potevano vivere questa partita dall'altra parte. Lo ricorda il recente passato. L'ex centrocampista del Frosinone stava per andare al Napoli, aveva anche svolto le visite mediche, poi il Napoli frenò sapendo di poter arrivare a McTominay e ne approfittò l'Atalanta. Buongiorno, invece, era di fatto stato ceduto alla Dea nell'estate 2023, ma fu proprio lui a scegliere di restare per un'altra stagione al Torino. Poi è arrivato il Napoli su indicazione di Conte.