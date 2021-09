Due rientri e niente turnover: così Spalletti proverà a riprendersi la vetta

"Mi aspetto un Cagliari organizzato, Mazzarri sa organizzare le squadre e contro la Lazio s'è visto già quello che il tecnico chiede. Ci vorrà il nostro massimo, in un contesto di squadra e non solo di giocate individuali contro squadre organizzate e che giocano con blocchi compatti". Luciano Spalletti insegue la sesta vittoria di fila in campionato e non si fida del Cagliari, tra l'altro reduce da una vittoria ed un pareggio nelle ultime due partite disputate a Fuorigrotta. Il tecnico del Napoli tiene alta l'attenzione, consapevole che la squadra di Mazzarri senza dubbio vorrà riscattare l'ultimo ko casalingo con l'Empoli con una prova d'orgoglio e di compattezza, peraltro già preannunciata dall'ex tecnico azzurro in conferenza insistendo sugli spazi da non concedere ai velocisti del Napoli.

NEL DETTAGLIO - Spalletti dovrebbe riproporre l'undici visto contro la Sampdoria, ad eccezione di Politano che torna titolare al posto di Lozano, in un'alternanza che può diventare costante, e l'unico dubbio che riguarda il solito Manolas che però pare più indietro rispetto a Rrahmani. "Turnover? Tra un po', per me in questa fase si deve entrare in forma, è proprio il contrario e qualcuno ha giocato di più proprio per trovare la condizione", le parole di Spalletti in conferenza, annunciando poi il rientro tra i convocati di Dries Mertens e soprattutto di Diego Demme, pronto anche per subentrare e rappresentare un cambio importante a Fabian-Anguissa: "Diventa fondamentale perché lì finora abbiamo tirato un po’ la corda e ci servirà anche subito probabilmente. Sta bene, ha calciato e fatto contrasti, è importante anche perchè non avremo Lobotka fino alla sosta".