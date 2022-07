È accaduto 39 volte in due anni: la grande speranza del Napoli su Osimhen

Il nigeriano, nonostante qualche sirena di mercato, sembra destinato ad essere il punto di partenza per la prossima stagione

In un clima di incertezza, ecco il punto su cui fondare il nuovo ciclo: Osimhen. Il nigeriano, nonostante qualche sirena di mercato, sembra destinato ad essere il punto di partenza per la prossima stagione (ma occhio al Bayern), l’elemento che fa da trait d’union tra passato e futuro. Pe il classe ’98 De Laurentiis aveva fissato il prezzo ad una cifra vicina ai 110 milioni, ma al momento non si registrano offerte che nemmeno si avvicinano a quella richiesta.

La speranza del club è che il terzo anno in maglia azzurra di Osimhen possa essere il primo senza infortuni, dopo la grande sfortuna dei suoi primi anni in Italia in cui ha giocato titolare solo 39 volte su 76 in Serie A.