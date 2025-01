E’ già l’instant team di Conte? L’incredibile dato: il Napoli ha l’età media più vecchia da 70 anni

vedi letture

Antonio Conte sta costruendo la squadra a sua immagine e somiglianza. Il Napoli si sta pian piano avvicinando all’instant team che il tecnico salentino vorrebbe per provare a vincere sin da subito. Gli azzurri sono la seconda squadra più anziana del campionato e l’11 sceso in campo contro il Verona è stato addirittura quello con l’età media più alta degli ultimi 70 anni in Serie A.

A sottolineare il dato è il giornalista Giuseppe Pastore, nel corso del podcast Cronache di Spogliatoio: “C’è un aspetto da considerare quando si parla anche di costruire. Il Napoli col Verona è sceso in campo con un 11 con l’età media più alta degli ultimi 70 anni in Serie A. 30,4 anni di età media, è stato il Napoli più vecchio degli ultimi 70 anni senza anche Kvara e con in campo il 27enne Neres.

7 giocatori col Verona dai 30 anni in su, il più giovane era Meret 28 anni. Squadra espertissima, ma senza comunque elementi troppo vecchi, è una squadra per vincere subito. Conte è stato chiaro anche come carta d’identità. Raspadori 25 anni fa panchina, troppo giovane (ride, ndr). E’ un discorso molto pragmatico, non proprio progettuale. Conte è da instant team ed il Napoli lo è”.