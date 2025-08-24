Billing torna in patria, accordo raggiunto tra Bournemouth e Midtjylland: le cifre

TuttoNapoli.net
Oggi alle 18:15
di Antonio Noto

L'ex azzurro Philip Billing è pronto a cambiare aria. Secondo le ultime notizie raccolte dal gionalista di Sky UK Mark McAdam, il centrocampista del Bournemouth si trova oggi in Danimarca per definire il suo trasferimento al Midtjylland. Le due società hanno raggiunto un accordo da circa 5 milioni di sterline, cifra che ha convinto il club inglese a lasciar partire il giocatore.

Per il campione d'Italia col Napoli si tratterebbe di un ritorno in patria dopo diversi anni trascorsi in Premier League. Il centrocampista danese, che firmerà un contratto a lungo termine, ha scelto di accettare la proposta del Midtjylland nonostante non siano arrivate offerte concrete da squadre del Regno Unito. 