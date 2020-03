E' Milik il miglior goleador del Napoli in Serie A: 14 gli azzurri andati a segno

Arkadiusz Milik è il calciatore del Napoli che ha segnato più gol in questa Serie A: 9. Al secondo posto Dries Mertens con 6 reti. Questi tutti i marcatori azzurri a segno in campionato:

Milik: 9 gol

Mertens: 6 gol

Insigne: 5 gol

Llorente e Manolas: 3 gol

Callejon, Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Lozano e Zielinski 2 gol

Seguono con una rete: Allan, Demme, Elmas e Maksimovic.

Oltre ai 9 gol in campionato, Milik ha anche messo a segno 3 reti in Champions League con una tripletta al Genk Questi nel dettaglio tutti i gol di Arek in questo campionato:

Napoli-Verona 2-0, ottava giornata: doppietta

Spal-Napoli 1-1, nona giornata: 1 gol

Napoli-Atalanta 2-2, decima giornata: 1 gol

Roma-Napoli 4-1, undicesima giornata: 1 gol

Napoli-Parma 1-2, sedicesima giornata: 1 gol

Napoli-Inter 1-3, diciottesima giornata: 1 gol

Sampdoria-Napoli 2-4, ventiduesima giornata: 1 gol

Napoli-Lecce 2-3, ventitreesima giornata: 1 gol