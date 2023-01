E' morto il giovane tifoso azzurro Alessio Buonomo: fu bullizzato sui social

All'età di soli 16 anni è scomparso Alessio Buonomo, il tifoso del Napoli diventato famoso qualche stagione fa per una triste vicenda legata al cyberbullismo.

All'età di soli 16 anni è scomparso dopo una brutta malattia Alessio Buonomo, il tifoso del Napoli diventato famoso qualche stagione fa per una triste vicenda legata al cyberbullismo. Alessio aveva accompagnato i calciatori del Napoli all'ingresso campo in una gara di campionato contro il Sassuolo, inquadrato dalle telecamere era diventato però subito oggetto di scherno da chi ne sottolineava la forma fisica abbondante, legata purtroppo a una malattia. Il Napoli si era subito interessato alla vicenda, facendo incontrare al ragazzo i calciatori a Castel Volturno. Non esistono parole degne per raccontare il dolore della famiglia e dei suoi cari. Riposa in pace Alessio.