E' morto Luciano Nizzola: fu presidente FIGC e della Lega Calcio

È morto Luciano Nizzola ex presidente della Federcalcio e della Lega Serie A. Aveva 93 anni. Lo ha annunciato su Twitter Antonello Valentini, ex responsabile comunicazione della Federazione. Nizzola è stato il numero uno del calcio italiano dal 1996 al 2000. Fu amministratore delegato del Torino negli anni '80, e nel 1987 divenne presidente della Lega Serie A che allora si chiamava Lega Nazionale Professionisti. Fu lui a gestire il traghettamento del calcio italiano nell’epoca delle pay.tv e dei diritti televisivi.

Aveva 93 anni. Ex presidente della Federcalcio e della Lega di Serie A

Un galantuomo.

È una brutta notizia per il calcio e per tutto lo sport italiano.

